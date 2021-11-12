Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете

Для жителей: оплата горячей воды и отопления через личный кабинет — lk.tgc1.ru .

После простой регистрации можно передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату.

Также работает единый телефон горячей линии: 707-707. По этому номеру обслуживаются физические и юридические лица.

Можно обратиться и по электронной почте: teplo.karelia@tgc1.ru

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