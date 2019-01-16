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Новости. Экономика
16:03, 16 Января 2019

Клиенты Tele2 из Карелии стали чаще отдыхать за границей

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Tele2 подвела итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

В новогодние праздники клиенты компании активно путешествовали за рубеж, а иностранные гости в России скачали в 2 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее.

Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. Абоненты Tele2, которые наиболее часто отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.

Четверть абонентов Tele2, которые покинули в новогодние праздники Россию, посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге предпочтений жителей Карелии оказались Финляндия, Белоруссия и Швеция. Среди других европейских стран популярностью пользовались Эстония, Франция и Германия. Для поездок на юг петрозаводчане чаще выбирали Испанию и Турцию, а в списке экзотических стран оказались Гибралтар, Перу, Мексика и Оман.

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20% год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с масштабным расширением географии опции "Безлимитный интернет за границей": за 2018 год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 117.

Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна. Также в декабре оператор запустил услугу в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

Интернет-трафик во входящем роуминге также показал практически двукратный рост год к году. Самыми популярными среди иностранцев городами стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Челябинск и Смоленск.

Новости Телекома

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