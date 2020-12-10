"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу

Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".

Для записи на анализ достаточно заполнить специальную форму на сайте и согласовать удобное время с администратором клиники. Оформление всех необходимых документов происходит дистанционно, чтобы исключить контакты пациента с персоналом и другими посетителями клиники.

Какие виды тестирования на наличие в организме новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно пройти в "Клинике на Чайкиной", читайте здесь.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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