"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу

Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".

Для записи на анализ достаточно заполнить специальную форму на сайте и согласовать удобное время с администратором клиники. Оформление всех необходимых документов происходит дистанционно, чтобы исключить контакты пациента с персоналом и другими посетителями клиники.

"Клиники на Чайкиной" проводят тестирование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подробно о тестировании читайте здесь.

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