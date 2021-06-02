Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?

Вы столкнулись с растущей косточкой на стопе?

У вас много «подруг по несчастью» — от вальгусной деформации стопы страдает каждая вторая женщина после 45. Шишка уродует ногу, болит, ставит крест на красивой модной обуви. Среди виновников проблемы — гены, травмы, заболевания (ревматоидный артрит), неудобная обувь с высокими каблуками и узким носом.

При незначительной патологии снять болезненность и приостановить деформацию стоп помогут силиконовые вкладыши, бурсопротекторы и ортопедические стельки. Но они никогда не смогут чудом убрать уже «выросшую» косточку, только отодвинуть операцию.

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