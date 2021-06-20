Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!

В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.

Глава Минздрава Республики Карелия Михаил Охлопков также говорит о том, что число инфицированных COVID-19 растет, все больше тяжелых больных.

В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть ли у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.

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