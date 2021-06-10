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Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа

Новости. Экономика
09:17, 11 Июня 2021
фото: © Михаил Валерьевич Мозгунов, хирург «Костной клиники»

Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.

Их усугубляет летний сезон — речь о папилломах и грибке ногтей. Лето становится настоящим испытанием для кожи: солнце разрушает защитную плёнку и подавляет клеточный иммунитет, а папилломавирусная инфекция обостряется. На летние месяцы приходится и пик заболеваемости микозами, ведь подхватить грибок в это время гораздо проще.

Пациенты обращаются к Михаилу Валерьевичу Мозгунову — хирургу «Костной клиники», потому что знают: здесь все сделают быстро, аккуратно, без боли и рубцов. А Михаил Валерьевич после процедур отвечает на вопросы, которые практически каждый день поступают на почту клиники.

Подробнее читайте здесь.

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