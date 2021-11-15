Клиники района Карелии изменили порядок работы из-за респираторных болезней и угрозы «омикрона»

В Прионежском районе изменился порядок работы медицинских учреждений из-за высокого уровня респираторной заболеваемости, а также в связи с угрозой массовой заболеваемости штаммом «омикрон».

С сегодняшнего дня введен усиленный режим работы поликлиники Прионежского филиала «Республиканской больницы им. В. А. Баранова», а также фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий Прионежья. Также приостанавливается плановая медпомощь по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Прионежского района, а также в поликлинике Прионежского филиала «Республиканской больницы им. В. А. Баранова». Об этом информирует паблик медучреждения.

Новый порядок работы введен «в целях улучшения организации оказания медицинской помощи населению при текущем высоком уровне респираторной заболеваемости, а также в связи с угрозой ожидаемого развития одномоментной массовой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией штаммом „омикрон“».

Ранее сообщалось, что общее число жертв пандемии в республике официально достигло 1234 человек.