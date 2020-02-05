Официальный дилер Skoda "КМ-Центр" приглашает на презентацию долгожданного Skoda Karoq 15-16 февраля.

Skoda Karoq – новый представитель дружного семейства Skoda, готовый вдохновлять и открывать новые горизонты для каждой семьи.

У него особенный путь, по которому следует идти вместе со своей семьей.

Вам предлагают окунуться в семейную атмосферу бренда Skoda, поближе познакомиться с новой моделью, пройти тест-драйв, принять участие в конкурсах и получить призы, а также приятно провести время выходного дня в кругу семьи.

В программе:



- презентация нового автомобиля;

- тест-драйвы;

- развлекательная программа;

- конкурсы и подарки;

- мастер-классы для всей семьи;

- вкусные угощения.

Вход свободный.

Приходите в 16.00 в ДЦ SKODA "КМ-Центр" на Лесном проспекте, 55.

Подробности по телефону: 8 (8142) 59 33 99.

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