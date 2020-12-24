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Книга об экс-мэре Петрозаводска Николае Левине увидела свет

Новости. Политика
08:20, 25 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске издана книга о Николае Ивановиче Левине, сообщили в администрации Города.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник приняла участие в презентации издания, куда вошли и ее воспоминания.

В четверг, 24 декабря, в Заксобрании Карелии была представлена книга "Николай Левин: моряк, хозяйственник, парламентарий". Ее автор-составитель Ольга Миммиева отразила не только биографические вехи, но и собрала воспоминания друзей и коллег о Николае Ивановиче.

Участие в презентации приняли супруга и сын Николая Левина, депутаты Законодательного Собрания разных созывов, сотрудники Пенсионного фонда.

"Нам всем хочется сказать: "Он наш" - и Законодательному собранию, и администрации города, и Пенсионному фонду, и всем другим организациям. Для каждого он свой. Мы очень ценим и гордимся совместным опытом работы", – сказала на презентации Ирина Мирошник.

Добавим, что книга "Николай Левин: моряк, хозяйственник, парламентарий" вышла по инициативе Сергея Катанандова в издательстве "Скандинавия".

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Комментарии

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Off
2020-12-25 09:21:08
а ведь он прославился на всю Россию тем , что умер ..не дожив
до принятого "путинского" , пенсионного возраста , за который сам активно выступал....
Копатыч
2020-12-25 08:39:54
А она ( книга) кому то нужна ????????????
Гость
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