Книга об экс-мэре Петрозаводска Николае Левине увидела свет

В Петрозаводске издана книга о Николае Ивановиче Левине, сообщили в администрации Города.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник приняла участие в презентации издания, куда вошли и ее воспоминания.

В четверг, 24 декабря, в Заксобрании Карелии была представлена книга "Николай Левин: моряк, хозяйственник, парламентарий". Ее автор-составитель Ольга Миммиева отразила не только биографические вехи, но и собрала воспоминания друзей и коллег о Николае Ивановиче.

Участие в презентации приняли супруга и сын Николая Левина, депутаты Законодательного Собрания разных созывов, сотрудники Пенсионного фонда.

"Нам всем хочется сказать: "Он наш" - и Законодательному собранию, и администрации города, и Пенсионному фонду, и всем другим организациям. Для каждого он свой. Мы очень ценим и гордимся совместным опытом работы", – сказала на презентации Ирина Мирошник.

Добавим, что книга "Николай Левин: моряк, хозяйственник, парламентарий" вышла по инициативе Сергея Катанандова в издательстве "Скандинавия".