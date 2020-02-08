Книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР презентовали в Карелии

Книга посвящена финским переселенцам, отправившимся в Советскую Карелию строить "счастливое будущее".

По признанию директора музея Михаила Гольденберга, Зал Благородного собрания давно не видел столько людей, сколько пришло вечером 5 февраля на презентацию книги историков Алексея Голубева и Ирины Такала "В поисках социалистического Эльдорадо: североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х годов". Впервые эта книга вышла в 2014 году на английском языке в издательствах университета штата Мичиган (США) и университета Манитобы (Канада), а нынешнее издание представляет собой ее русский перевод.

"Это книга о тех людях, финнах по национальности, которые в начале 30-х годов приехали из США и Канады в Советскую Карелию помогать нам строить счастливое будущее. Они тоже, как и мы тогда, в это поверили, – рассказала собравшимся доцент Петрозаводского университета Ирина Такала. – Их было немного: приехало примерно шесть с половиной тысяч. Причем, почти тысяча фактически сразу же уехала, но пять тысяч остались. Треть из них – женщины и дети, ехали семьями. Эта небольшая группа довольно много сделала для Карелии, прежде всего – для ее экономики. Можно сказать, что становление нашего лесопромышленного комплекса – это, в первую очередь, заслуга североамериканских финнов. Они привезли с собой технику, они привезли с собой новые технологии, они привезли с собой новые методы работы, и, собственно, первые машины у нас были тоже американские. Они много было сделано и в плане строительства, начиная от памятника Ленину, который ваяла бригада лучших скульпторов-североамериканцев. Они построили в городе водопровод, которого не было, и многие дома в Петрозаводске и Кондопоге. В области культуры, в области образования тоже было сделано очень много".

Однако, как отметила Ирина Такала, закончилось это все для североамериканских финнов очень плохо. Во время сталинского террора практически каждый четвертый взрослый мужчина из них был репрессирован, и 90 процентов из них были расстреляны. Более половины из уничтоженных советской властью североамериканских финнов были обвинены в шпионаже, а самыми известными местами их расстрелов стали окрестности Петрозаводска и станции Медвежья Гора, где сейчас открыты мемориальные кладбища "Красный бор" и "Сандармох".

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