Ко Дню всех влюбленных в Карелии прояснится

О погоде на 14 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода. Выпадет мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -3 градуса, днем потеплеет до +1.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет -1, -6 градусов. Днем будет -4, +1.