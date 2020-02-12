Ко Дню всех влюбленных в Карелии прояснится

О погоде на 14 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода. Выпадет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -3 градуса, днем потеплеет до +1.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночью будет -1, -6 градусов. Днем будет -4, +1.
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