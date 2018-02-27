"Коди-Опт" приглашает к сотрудничеству

"Коди-Опт" - надежный партнер в строительстве разного уровня - как частных застроек, так и масштабных федеральных объектов.

Оперативные поставки и удобный сервис (доставка, услуги грузчиков, колеровка) обеспечивает полное и своевременное снабжение строительных объектов.



"Коди-Опт" также снабжает организации товарами, необходимыми каждый день. Средства для уборки, мелкого ремонта, расходные и фасовочные материалы, посуда и хозяйственные товары. Ассортимент товаров в наличии постоянно пополняется, а специализированную продукцию можно заказать.



Каждый клиент сотрудничает с персональным менеджером, который поможет сделать правильный выбор, а также предложит гибкий ценовой подход и выгодные условия поставок.



Заявки принимаются по телефону (8142) 672 -000, электронной почте sale@kodi.karelia.ru или в офисе. "Коди-Опт" находится в здании "Экономь". Вход с левого торца здания. Работает ежедневно с 9 до 18.

Центр выгодных покупок ЭКОНОМЬ: https://vk.com/ ekonom_center.

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