Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Ваза для цветов
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Новости. Экономика
12:23, 27 Февраля 2018

"Коди-Опт" приглашает к сотрудничеству

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"Коди-Опт" - надежный партнер в строительстве разного уровня - как частных застроек, так и масштабных федеральных объектов.

Оперативные поставки и удобный сервис (доставка, услуги грузчиков, колеровка) обеспечивает полное и своевременное снабжение строительных объектов.

"Коди-Опт" также снабжает организации товарами, необходимыми каждый день. Средства для уборки, мелкого ремонта, расходные и фасовочные материалы, посуда и хозяйственные товары. Ассортимент товаров в наличии постоянно пополняется, а специализированную продукцию можно заказать.

Каждый клиент сотрудничает с персональным менеджером, который поможет сделать правильный выбор, а также предложит гибкий ценовой подход и выгодные условия поставок.

Заявки принимаются по телефону (8142) 672 -000, электронной почте sale@kodi.karelia.ru или в офисе. "Коди-Опт" находится в здании "Экономь". Вход с левого торца здания. Работает ежедневно с 9 до 18.

Центр выгодных покупок ЭКОНОМЬ: https://vk.com/ekonom_center.

 оптовым_клиентам #КОДИ_Опт #Экономь #Центр_выгодных_покупок

 

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