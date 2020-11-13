Коек для больных коронавирусом станет больше, заверили в Минздраве Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 ноября провел заседание республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекций, сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, на базе 14 медицинских организаций республики фактически развернуто877 больничных коек для оказания помощи больным с Covid-19. Из них с подводкой кислорода – 360 единиц, в том числе с аппаратами искусственной вентиляции легких – 94.

Дополнительно открываются 35 коек в БеломорскойЦРБ (всего 60 коек), и 25 коек в Республиканской больнице им. В.А.Баранова. Проводится работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов на базе Пряжинской, Сегежской, Сортавальской ЦРБ, будут открыты ковидные отделения на базе Лоухской и Олонецкой ЦРБ. В случае ухудшения ситуации есть возможность развернуть коечный фонд до 1026 единиц.

В республику продолжает поступать и новая техника: в республиканскую инфекционную больницу поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, ожидается поставка двух аппаратов ИВЛ в Беломорскую больницу.

За счет средств регионального бюджета закуплено и поставлено 6 компьютерных томографов, есть 112 прикроватных мониторов для наблюдения за пациентами, закуплены и функционируют 2 транспортировочных бокса. На оснащение и переоснащениекоечного фонда из федерального бюджета выделено 245,6 млн руб., которые полностью освоены. Кроме того, в ноябре на борьбу с ковидом из федерального бюджета будет дополнительно доведено 89,7 млн руб.

Для создания резерва лекарственных препаратов за счет средств резервного фонда правительства Республики Карелия закуплено противовирусных препаратов на сумму 14 444тыс. руб., лекарственных препаратов для терапии – на сумму 13 617тыс. руб.