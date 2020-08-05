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Кофеман дважды обокрал магазин в Карелии

Новости. Криминал
12:17, 06 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Инцидент произошел 5 августа в Питкяранте, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в одном из сетевых магазинов на улице Ленина.

Выяснилось, что 42-летний местный житель пронёс мимо кассы пару банок кофе на общую сумму почти 1,3 тысячи рублей.

Росгвардейцы с помощью камер видеонаблюдения установили, что мужчина ранее украл из этого же магазина еще пару банок кофе на сумму более 2,5 тысяч рублей.

Нарушителя передали полиции.

Ранее житель Карелии пробежал мимо кассы с набитым едой и коньяком рюкзаком.

 

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