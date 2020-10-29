Когда каждый новый дом становится арт-проектом

Художник Павел Бриткин начал расписывать стены новостроек в Петрозаводске, получив приглашение от своего друга, который работает в компании "Баренц Групп".

Большинство из тех, кто родился в СССР и на постсоветском пространстве, хорошо знакомы с реалиями тех времен. И многое из этого перекочевало в наши дни, в том числе – советские дома с весьма скромными по площади, неудобными подъездами и настенной "живописью" местных хулиганов.

Но на дворе XXI век, и теперь мы хотим жить в комфорте и красоте. Поэтому в корне меняется не только внешний вид новостроек, но и дизайн помещений общего пользования. Примером могут послужить подъезды в жилых комплексах компании "Баренц Групп".

Каждый дом "Баренца" – это особый арт-проект. Уют начинается задолго до того, как человек попадает в свою квартиру. Дизайнерские холлы радуют глаз. При входе в подъезд слышится приятная музыка или пение птиц. А стены украшают замечательные рисунки художника Павла Бриткина.

Павел Бриткин начал расписывать стены новостроек, получив приглашение от своего друга, который работает в компании "Баренц Групп". Сотрудники строительной организации задались вопросом: почему в их новостройках подъезды стандартные? И решили украсить стены холлов яркими акцентами. Тут и неординарный исполнитель нашелся.

Подробнее читайте здесь.