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Когда лучше делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом

Новости. Общество
21:40, 22 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Профессор вирусологии Александр Чепурнов дал советы по вакцинации тем, кто уже переболел COVID-19.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью РБК рассказал, что людям, которые переболели коронавирусом, следует проходить вакцинацию, если уровень антител в организме достигнет уровня "серой зоны".

По его словам, перенесшим COVID-19, чтобы понять, необходимо ли вакцинироваться, надо контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Кроме того, специалист посоветовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.

"Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", - пояснил Чепурнов.

Он отметил, что делать прививку против коронавирусной инфекции можно в случае снижения уровня антител до так называемой "серой зоны", когда он находится между положительным и отрицательным значениями.

Вирусолог также добавил, что людям необходимо будет следить за своим состоянием и периодически "подкалываться той или иной вакциной", "если мы будем жить с коронавирусом".

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