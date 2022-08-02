Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности

Пчеловод Тугуш: мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов.

При добавлении в кипяток мед теряет свои полезные свойства, а также вырабатывает яд. Об этом в разговоре с Ura.ru предупредил россиян пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш. Его слова приводит Лента.ру.

Он подчеркнул, что мед следует запивать теплым напитком, отметив, что температура воды не должна превышать 40 градусов по Цельсию. «Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд», — пояснил эксперт.

Диетолог Алексей Калинчев также подтвердил, что мед теряет полезные элементы при добавлении в кипяток. Кроме того, по его словам, мед может содержать в себе вредные вещества. В частности, в него могут попасть пестициды, если ими обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. Также мед может быть источником солей тяжелых металлов, если ульи находились около автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями.