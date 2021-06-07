Когда менять износившуюся цепь ГРМ

Если при холодном пуске мотор начинает издавать неприятные металлические звуки, в подавляющем большинстве случаев это характерно для проблем с ГРМ.

Нужно в обязательном порядке проверить состояние цепи. Если замена не будет выполнена вовремя, можно столкнуться с ремонтом мотора, что очень дорого.

Почему цепь ГРМ изнашивается?

Цепь всегда находиться в движении, когда работает мотор. Нагрузка на узел достаточно высокая, поэтому деталь выходит из строя. Иногда может просто растягиваться, а иногда наблюдается проскальзывание из-за отлетевшего зубца. Даже небольшие повреждения могут стать причиной того, что компоненты перестанут синхронно работать, это повысит вероятность повреждения клапанов. Если оперативно не решить проблему, можно столкнуться с поломкой распредвала и других деталей мотора.

Когда меняется цепь ГРМ?

Многие автопроизводители утверждают, что цепь способна прослужить столько, сколько работает мотор. Жаль, но в реальности так не выходит. Серьезные вибрации на скоростях способны вызывать серьезные натяжения, провоцирующие разрушение цепи.

Как правило, деталь предполагает замены к пробегу в 100 000 км. Если при работе ДВС присутствует характерный металлический стук, значит, цепь требует внимания. Также может наблюдаться падение мощности агрегата, появление сизого выхлопа и хлопков в глушителе, резкое увеличение температуры. Обычно такие признаки появляются вместе, что позволит определить поломку.

В некоторых авто, если присутствуют проблемы с ГРМ, на панели приборов появляется индикация. Если не выполнить оперативную замену узла, цепь может перескочить и повредить Г. Ц. Дальнейшие мероприятия зависят от разных факторов. При благоприятном исходе клапаны просто сгибаются, а в худшем варианте — происходит серьезное повреждение блока цилиндров.

Замена цепи предполагает разбор большого количества компонентов авто. Если нет уверенности в собственных силах, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Они должны не только хорошо разбираться в автомобильных моторах, но и знать про особенности конкретной модели машины.

На правах рекламы