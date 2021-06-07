Реклама на сайте
Прислать новость
Достояние республики
Сегодня 09:16
Пожар уничтожил церковь-декорацию к культовому фильму «Остров» на Белом море в Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 11
07.06.2021 20:41
Власти России призвали готовиться к новым санкциям 14
07.06.2021 20:30

Когда менять износившуюся цепь ГРМ

Новости. Экономика
15:00, 08 Июня 2021

Если при холодном пуске мотор начинает издавать неприятные металлические звуки, в подавляющем большинстве случаев это характерно для проблем с ГРМ.

Нужно в обязательном порядке проверить состояние цепи. Если замена не будет выполнена вовремя, можно столкнуться с ремонтом мотора, что очень дорого.

Почему цепь ГРМ изнашивается?

Цепь всегда находиться в движении, когда работает мотор. Нагрузка на узел достаточно высокая, поэтому деталь выходит из строя. Иногда может просто растягиваться, а иногда наблюдается проскальзывание из-за отлетевшего зубца. Даже небольшие повреждения могут стать причиной того, что компоненты перестанут синхронно работать, это повысит вероятность повреждения клапанов. Если оперативно не решить проблему, можно столкнуться с поломкой распредвала и других деталей мотора.

Когда меняется цепь ГРМ?

Многие автопроизводители утверждают, что цепь способна прослужить столько, сколько работает мотор. Жаль, но в реальности так не выходит. Серьезные вибрации на скоростях способны вызывать серьезные натяжения, провоцирующие разрушение цепи.

Как правило, деталь предполагает замены к пробегу в 100 000 км. Если при работе ДВС присутствует характерный металлический стук, значит, цепь требует внимания. Также может наблюдаться падение мощности агрегата, появление сизого выхлопа и хлопков в глушителе, резкое увеличение температуры. Обычно такие признаки появляются вместе, что позволит определить поломку.

В некоторых авто, если присутствуют проблемы с ГРМ, на панели приборов появляется индикация. Если не выполнить оперативную замену узла, цепь может перескочить и повредить Г. Ц. Дальнейшие мероприятия зависят от разных факторов. При благоприятном исходе клапаны просто сгибаются, а в худшем варианте — происходит серьезное повреждение блока цилиндров.

Замена цепи предполагает разбор большого количества компонентов авто. Если нет уверенности в собственных силах, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Они должны не только хорошо разбираться в автомобильных моторах, но и знать про особенности конкретной модели машины.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
Сегодня 11:37
Достояние республики
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Мазуровский и другие сбитые летчики 7
01.06.2021 15:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»