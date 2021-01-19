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Когда многодетные начнут получать деньги вместо земельных участков: разъяснения Минимущества Карелии

Новости. Общество
15:36, 20 Января 2021
фото: pixabay
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Власти Карелии смогут заменить предоставление земельных участков многодетным семьям и другим льготникам выплатой денежных компенсаций при определенных условиях.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства Карелии министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

"Часто в соцсетях обращаются граждане, можно ли заменить предоставление земельного участка какой-то компенсацией. В Республике Карелия рассматривался этот вопрос, но…нет единой какой-то суммы расчета, которая бы применялась как компенсация за земельный участок, и стоимость земельных участков везде разная в зависимости от района…", - сообщила Свидская.

Как планируется решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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