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Когда туристов начнут выпускать за границу: прогноз Ассоциации туроператоров

Новости. Общество
16:58, 26 Мая 2020
фото: pixabay
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Открытие российских границ для выезда туристов за рубеж вряд ли произойдет раньше сентября.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте теле- и радиоведущей Светланы Зейналовой.

«Понятно, что все очень гибко, все очень меняется, ... но пока до сентября вряд ли стоит ожидать открытия границ. Пока такая информация», – сказала Ломидзе.

Она отметила, что открытие границ – двусторонний процесс, который зависит не только от России.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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