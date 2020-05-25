Когда туристов начнут выпускать за границу: прогноз Ассоциации туроператоров

Открытие российских границ для выезда туристов за рубеж вряд ли произойдет раньше сентября.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте теле- и радиоведущей Светланы Зейналовой.

«Понятно, что все очень гибко, все очень меняется, ... но пока до сентября вряд ли стоит ожидать открытия границ. Пока такая информация», – сказала Ломидзе.

Она отметила, что открытие границ – двусторонний процесс, который зависит не только от России.

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