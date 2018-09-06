Когда в Карелию придут осенние холода, рассказали в Гидрометцентре

О предстоящих осенних ливнях, заморозках и холодах рассказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

Как сообщила "Столице на Онего" Елена Ишкина, на сегодняшний день температура в Карелии выше нормы на 3-5 градусов.

И первая декада сентября, по словам Ишкиной, будет теплой.

"Но, несмотря на теплую погоду, количество осадков не уменьшится, - отметила Елена Ишкина, - правда, они будут иметь ливневый характер, когда за короткое время будет выпадать значительная часть от существующей нормы".

Заморозки, как заверила синоптик, в ближайшее время не предвидятся.

"До 8 сентября в Карелии будет сухая и теплая погода, - сказал Ишкина, - в субботу в большинстве районов пройдут дожди. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов, ночью от 4-9 тепла".

Картошку лучше постараться выкопать в ближайшие выходные, посоветовала Елена Ишкина, так как со вторника 11 сентября в Карелию придут умеренные дожди и установится прохладная температура, в районе +13 радусов.