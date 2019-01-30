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Новости. Экономика
10:42, 30 Января 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Когда в Петрозаводске выгоднее покупать квартиру, а когда - продавать

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Как не прогадать с покупкой и продажей квартиры в 2019 году? Эксперты GorodKvadratov.ru рассказали, как ведут себя покупатели и продавцы недвижимости в Петрозаводске в зависимости от сезона.

Зима

Зимой в Петрозаводске активно тратят накопленные деньги. По мнению экспертов GorodKvadratov.ru, люди покупают зимой квартиры из-за страха неизвестности. В 2019 году главные страхи петрозаводчан - рост стоимости квартир и падение рубля. Сохранить деньги можно одним способом - приобрести недвижимость. Выгоднее всего покупать квартиры в центре Петрозаводска и в строящихся  домах - так можно избежать обесценивания. Выгоду зимой получают и продавцы, и покупатели. Для продавцов - большой спрос на квартиры, для покупателей - большой выбор.

Сейчас трёхкомнатная квартира в Петрозаводске стоит в среднем 3 504 000, двухкомнатная квартира - 2 511 000, однокомнатная - 1 811 000.

Весна

Весна - время выгодных покупок. Многие петрозаводчане хотят переехать весной, поэтому особо не торгуются. Весной огромный спрос на квартиры. Если медлить, квартиру продадут другому. Продавцы весной любят завышать цены и обманывать покупателей - поэтому будьте внимательнее.

По прогнозам экспертов GorodKvadratov.ru, в 2019 году продолжится рост цен на вторичное жильё. В 2018 году стоимость жилья и так выросла на 7%, а в 2019 году цены могут подняться ещё на 15%.

Лето

Летом в Петрозаводске квартиры почти не продают и не покупают. Эксперты не советуют продавать квартиру летом. Хорошие квартиры забирают агентства недвижимости, но делают большую наценку при продаже. И наоборот, летом гораздо выгоднее продавать частные дома. Спрос на них большой, покупатели соглашаются на цены выше рыночных.

Осень

Осенью квартиры резко дорожают. Петрозаводчане хотят продать квартиры как можно дороже. Например, самые дорогие квартиры в Петрозаводске сейчас стоят около 15 000 000. Каждый месяц осенью квадратный метр в Петрозаводске дорожает на 1-3%. Но спрос осенью гораздо ниже, чем зимой или весной, поэтому квартиру продать трудно. Осенью жители Петрозаводска пытаются найти более выгодные предложения и готовы покупать квартиры без ремонта на окраине города.

Получается, выгоднее всего покупать квартиру зимой и весной. А значит, сейчас самое время искать новую квартиру. Все объявления о продаже квартир в Петрозаводске - на GorodKvadratov.ru.

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