"Колбасного короля" застрелили из арбалета в бане

В Подмосковье убит владелец "Мясной империи", бизнесмен Владимир Маругов.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в бане, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. Источник в правоохранительных органах уточнил информагентству, что убитый — бизнесмен Владимир Маругов. Его бывшая жена это подтвердила.

СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.

"По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", — рассказала Врадий, не уточняя имен.

Жена предпринимателя позвонила в полицию, но прибывшие на место сотрудники обнаружили бизнесмена уже "без признаков жизни".

Нападавшие скрылись на машине. Автомобиль позже обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа

Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не поймали.

Между тем в июле 2019 года в ДТП умер сын бизнесмена Александр. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.

Александр Маругов окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперт в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.