"Колени выворачивались наизнанку, потом он обмяк и потерял сознание"

История молодой мамы из Карелии, у которой ребенок за одну ночь стал беспомощным инвалидом. Такое может произойти с каждым.

Сегодня сотни тысяч людей просят помощи: протягивают руку с экранов телевизоров, смотрят с мольбой из Интернета, стучатся смсками в телефоне. У каждого свое горе, и у каждого оно особенное. Но, наверное, самое страшное для родителей – это видеть, как мучается ребенок, и не иметь возможности помочь. От одной только мысли, что ты бессилен перед болезнью, становится тяжело.

Но родительская любовь творит чудеса, преодолевая на пути все преграды. Ярким примером тому, что ничего невозможного нет, стала Наталья Тыртышная из Сегежи. Я преклоняюсь перед силой духа и стойкостью этой женщины, у которой здоровый ребенок в один момент превратился в беспомощного человечка, мама, не выдержав страшных событий, умерла, а папа в результате стечения обстоятельств оказался в инвалидной коляске. Все это надо было пережить, преодолеть, найти в себе силы, чтобы начать жить заново.

Наталья пришла в редакцию "Столицы на Онего", чтобы попросить о помощи, и рассказала историю своей жизни.

– Слава родился нормальным, обычным ребенком. Это было 25 февраля 2012 года. Рос и развивался, как все, бегал, играл, баловался. И в два года, в 2014 году, в мае мы уже стали готовиться к садику, проходить комиссию, а 17 мая случилась беда, которая перевернула всю нашу жизнь. У сына рано утром начались сильные судороги, хотя ничего их не предвещало. Он не болел, не было температуры. Сначала начались легкие вздрагивания, потом он стал дрожать. Мы не понимали, что происходит с ребенком. Муж взял его на руки, Славу продолжало трясти. Колени выворачивались наизнанку в прямом смысле, потом он обмяк и потерял сознание. Я открыла в комнате окно, стала звонить в "скорую". Это был шок. Длилось все буквально минуту. Но это было настолько страшно. Я уже не понимала, дышит он или не дышит.

Чем завершилась эта страшная история и как можно помочь Славе, читайте здесь.