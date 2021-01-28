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"Колесит вот такое чудо": агитационный автомобиль выехал на дороги Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:13, 29 Января 2021
фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео
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Автомобиль сотрудников правоохранительных органов покрыт надписями, предупреждающими жителей республики о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах.

В паблике карельской полиции опубликовано видео, на котором запечатлен агитационный автомобиль ГИБДД.

Агитмобиль - иномарка, на кузове которой написаны различные слоганы, касающиеся вопросов безопасности на дорогах. 

"По Республике Карелия колесит вот такое чудо - агитмобиль ГИБДД. Оригинальным способом полицейские напоминают очень простые правила, порой способные изменить судьбу пешеходов и водителей: Пристегнись! Пешеход! На переход! И вопрос: есть повод для обгона?", - сообщает текст поста в паблике МВД.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.

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Комментарии

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Беня
2021-01-29 13:02:32
Переход на пешеход.....
Креативненько :)
А по существу: граждане инспектора, вы, к примеру, малолетних дрифтеров ловить будете? Они натурально приборзели: средь бела дня под светофор заходят в поворот с заносом. Идешь на обед и шарахаешься - как вылетит на тротуар, размажет почем зря, так и сдохнешь голодным вообще без обеда.
А ночью - я молчу :)
Горожанин
2021-01-29 11:36:17
Это хорошо! Надо напоминать и напоминать.
Гость
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