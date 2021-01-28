"Колесит вот такое чудо": агитационный автомобиль выехал на дороги Карелии (ВИДЕО)

Автомобиль сотрудников правоохранительных органов покрыт надписями, предупреждающими жителей республики о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах.

В паблике карельской полиции опубликовано видео, на котором запечатлен агитационный автомобиль ГИБДД.

Агитмобиль - иномарка, на кузове которой написаны различные слоганы, касающиеся вопросов безопасности на дорогах.

"По Республике Карелия колесит вот такое чудо - агитмобиль ГИБДД. Оригинальным способом полицейские напоминают очень простые правила, порой способные изменить судьбу пешеходов и водителей: Пристегнись! Пешеход! На переход! И вопрос: есть повод для обгона?", - сообщает текст поста в паблике МВД.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.