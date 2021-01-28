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В Карелии инспекторы просят неопытных водителей не садиться за руль

Новости. Общество
09:25, 29 Января 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.

Госавтоинспекция Карелии просит неуверенных в себе автовладельцев не садиться за руль, поскольку в ближайшие дни на дорогах может осложниться обстановка из-за ухудшения погоды.

"В пятницу и предстоящие выходные дни в Карелии ожидается небольшой мороз и снег, что может осложнить дорожную обстановку. Водителям, неуверенным в своих навыках вождения, в такую погоду лучше отказаться от управления личным автотранспортом", - говорится в сообщении ГИБДД.

Также инспекторы просят водителей избегать опасных маневров на дороге.

"Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в условиях зимней дороги быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, не допускать резких и агрессивных элементов вождения.

Ранее собщалось, что сильный снег обрушится на Карелию.

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