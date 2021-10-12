Количество аварий с участием пьяных водителей резко сократилось в Петрозаводске

В ГИБДД карельской столицы связывают это с тем, что более 500 нетрезвых водителей автоинспекторам удалось вовремя остановить.

С начала года в Петрозаводске по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 7 дорожных аварий. По данным Госавтоинспекиции города, они съезжали с дороги (1 ДТП), опрокидывались (1 ДТП), наезжали на стоящий транспорт (1 ДТП), не заметили 1 пешехода и в трех случаях стали причиной столкновений транспортных средств.

В прошлом году аварий с участием нетрезвых водителей было на 46 процентов больше, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Вместе с тем, автоинспекторы за этот же период отстранили от управления более 400 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Еще 100 водителей с признаками опьянения отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В ГИБДД напомнили, что сообщить о нетрезвом водителе можно круглосуточно по телефонам 715-900, 784-444.