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Количество инфицированных коронавирусом в Карелии превысило 90 тысяч человек

Новости. Общество
09:22, 30 Декабря 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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За прошедшие сутки в республике были выявлены 198 случаев COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

На 30 декабря в Республике Карелия зарегистрирован 90101 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 198 инфицированных, из них непривитых — 186 (93,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 650 пациентов, в состоянии средней тяжести — 590 человек, в тяжёлом — 56 (из них непривитых — 53).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85345 человек, за последние сутки — 212.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1193 человек.

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