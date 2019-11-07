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Новости. Общество
09:41, 07 Ноября 2019
фото: pixabay

Количество переселенцев из-за рубежа в Карелию впервые превысило число уехавших

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Миграционная убыль, связанная с отъездом жителей Карелии за границу, в 2019 году впервые сменилась приростом – число приехавших оказалось больше количества убывших.

Об этом говорят данные Карелиястата о миграции населения за 9 месяцев 2019 года.

Миграционный прирост с другими странами составил 226 человек, а за аналогичный период 2018 года была зафиксирована убыль – 135 человек. Этот показатель означает соотношение числа убывших и прибывших.

Сколько человек переселились в Карелию из-за рубежа, а сколько эмигрировали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2019-11-07 12:06:35
Цифры уехавших это только те, кто снялся с учёта. В реальности их в разы больше.
Андрей Дубенский
2019-11-07 10:07:50
Чудесно! Теперь бы раскадровочку - из каких стран прибыль и в какие - убыль...
Козьма
2019-11-07 10:00:57
Кому верить ???????????????????
По оценке статистики, численность постоянного населения Карелии на 1 июля 2019 года составила 616,4 тысячи человек. С начала года эта цифра уменьшилась на 1,7 тысячи человек, сообщается в традиционном докладе о социально-экономическом положении республики, подготовленном Карелиястатом.

За первые 6 месяцев 2019 года в Карелии родился 2751 ребенок. За это же время в республике умерло 4438 человек. Естественная убыль населения за полгода составила 1687 человек.

Миграция почти не влияет на численность населения Карелии. За полгода из республики уехало 9705 человек, а приехал на постоянное жительство 9691 человек. Миграционная убыль составила 14 человек
zanoza
2019-11-07 11:21:20
Козьма, приведена статистика по заграничной убыли (по тем кто подался за бугор), а не по всей убыли!
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