09:41, 07 Ноября 2019
Количество переселенцев из-за рубежа в Карелию впервые превысило число уехавших
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Миграционная убыль, связанная с отъездом жителей Карелии за границу, в 2019 году впервые сменилась приростом – число приехавших оказалось больше количества убывших.
Об этом говорят данные Карелиястата о миграции населения за 9 месяцев 2019 года.
Миграционный прирост с другими странами составил 226 человек, а за аналогичный период 2018 года была зафиксирована убыль – 135 человек. Этот показатель означает соотношение числа убывших и прибывших.
Сколько человек переселились в Карелию из-за рубежа, а сколько эмигрировали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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