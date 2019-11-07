Количество переселенцев из-за рубежа в Карелию впервые превысило число уехавших

Миграционная убыль, связанная с отъездом жителей Карелии за границу, в 2019 году впервые сменилась приростом – число приехавших оказалось больше количества убывших.

Об этом говорят данные Карелиястата о миграции населения за 9 месяцев 2019 года.

Миграционный прирост с другими странами составил 226 человек, а за аналогичный период 2018 года была зафиксирована убыль – 135 человек. Этот показатель означает соотношение числа убывших и прибывших.

Сколько человек переселились в Карелию из-за рубежа, а сколько эмигрировали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".