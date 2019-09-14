Количество россиян старше 100 лет увеличилось в 2,5 раза за 10 лет

Количество россиян старше 100 лет увеличилась с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года.

Это следует из данных Росстата. При этом женщин-долгожителей в 2,5 раза больше, чем мужчин, передает "Коммерсантъ".

На 1 января 2019 года численность мужчин старше 100 лет составила 5895 человек, а женщин — 14687 человек. Количество долгожителей в России за 10 лет увеличилась в 2,5 раза. Для сравнения, в Японии число людей старше 100 лет достигло 70 тысяч.

Согласно утвержденному нацпроекту «Демография», запущенному в этом году, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года, достигнув своего исторического максимума.