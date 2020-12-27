Число смертей от коронавируса в России превысило 55 тысяч

За последние сутки в России зарегистрировано 487 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 787 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 471 309 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 20 480 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 487 летальных исходов пациентов с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 55 265 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 89,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано- 416 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 декабря остаются 660 009 человек.

Напомним, в Карелии коронавирус обнаружен у 367 человек за сутки. Всего в республике зарегистрировано 26810 инфицированных COVID-19. Умерли от коронавируса с начала пандемии 152 человека.