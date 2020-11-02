Количество свободных коек для больных с коронавирусом в Карелии за сутки сократилось почти на 3%

В ковид-центрах Карелии осталось 29,8% свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По сообщению главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, на 3 ноября доля свободных коек для лечения больных с COVID-19 составляет 29,8 %. Сутками ранее этот показатель был 32,7 %.

На сегодняшний день в стационаре находятся 432 коронвирусных больных, 425 из которых – в состоянии средней тяжести, 3 в тяжелом состоянии и еще за жизнь четверых пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 115 человек. Из этого числа заболевших – 96 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.