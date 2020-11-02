Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский требует власти прекратить "строительный позор" у детсада №99 (ВИДЕО) 14
02.11.2020 15:34
Избитого отцом четырехмесячного мальчика вновь подключили к аппарату ИВЛ 3
02.11.2020 12:44
Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:19
Полиция просит помочь установить личности пассажиров, сгоревших в машине после страшного ДТП под Петрозаводском 4
02.11.2020 12:33
В Петрозаводске пройдут общественные слушания по новым требованиям к установке вывесок 7
02.11.2020 17:05
"Колбасного короля" застрелили из арбалета в бане 1
02.11.2020 21:30

Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:19, 03 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Число жертв коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 52.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались двое петрозаводчан 85-ти и 86-ти лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания. В результате число умерших от коронавируса в Карелии теперь составляет 52 человека.

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у 115 человек. Из этого числа заболевших – 96 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 64 человека, в Медвежьегорске – 4 человека, в Кондопоге – 11 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Деревянка и село Деревянное), в Костомукше – 5 человек, в Сортавале – 1 человек, в Пудоже – 5 человек, в Муезерском районе – 5 человек (поселок Ледмозеро), в Сегеже – 3 человека, в Суоярви – 1 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 5, деревня Каскессельга – 4), в Лахденпохье – 1 человек, в Беломорском районе – 4 человека (Беломорск – 3, поселок Пушной – 1).

Всего с начала пандемии инфекцией в Карелией заразились 6910 человек.

За минувшие сутки выздоровели еще 107 человек. Всего справились с болезнью 4595 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1125,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1127,8 случая, по Северо-Западу – 1561,2.

Накануне за сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
28.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
27.10.2020, 09:19
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

Аналитика

02.11.2020 11:17
Обществоведение
Батюшка, наденьте маску! 5
Карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 14
29.10.2020 13:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:40
Личное мнение
Почему молодежь не хочет заводить детей
Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
30.10.2020 17:33
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»