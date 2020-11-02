Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 52.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались двое петрозаводчан 85-ти и 86-ти лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания. В результате число умерших от коронавируса в Карелии теперь составляет 52 человека.

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у 115 человек. Из этого числа заболевших – 96 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 64 человека, в Медвежьегорске – 4 человека, в Кондопоге – 11 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Деревянка и село Деревянное), в Костомукше – 5 человек, в Сортавале – 1 человек, в Пудоже – 5 человек, в Муезерском районе – 5 человек (поселок Ледмозеро), в Сегеже – 3 человека, в Суоярви – 1 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 5, деревня Каскессельга – 4), в Лахденпохье – 1 человек, в Беломорском районе – 4 человека (Беломорск – 3, поселок Пушной – 1).

Всего с начала пандемии инфекцией в Карелией заразились 6910 человек.

За минувшие сутки выздоровели еще 107 человек. Всего справились с болезнью 4595 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1125,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1127,8 случая, по Северо-Западу – 1561,2.

Накануне за сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека.