За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в республике на 2 ноября составляет 6795, сообщили в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 91 человека. Из этого числа заболевших – 79 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 52 человека, в Медвежьегорском районе – 6 человек (Медвежьегорск – 4, поселок Пиндуши – 2), в Кондопоге – 4 человека, в Прионежском районе – 3 человека (СНТ "Фонтан", поселок Шуя, село Заозерье), в Костомукше – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Сегеже – 2 человека, в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Райконкоски – 3, село Вешкелица – 1), в Пряже – 2 человека, в Лахденпохском районе – 15 человек (Лахденпохья – 10, поселок Куркиеки – 3, поселок Мийнала – 1, поселок Ихала – 1), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 4488 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 96 пациентов: в Петрозаводске – 58, в Сортавальском районе – 8, в Сегежском районе – 2, в Питкярантском районе – 4, в Суоярвском районе – 1, в Пряжинском районе – 4, в Кондпожском районе – 3, в Прионежском районе – 12, в Лахденпохском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 2.

Число умерших больных с коронавирусом в Карелии составляет 50 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1106,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1115,4 случая, по Северо-Западу – 1556,3.