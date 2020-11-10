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Количество свободных коек для больных с коронавирусом в Карелии за сутки сократилось

Новости. Общество
09:35, 11 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось почти 30% свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По сообщению главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, на 11 ноября доля свободных коек для лечения больных с COVID-19 составляет 30,1 %. Сутками ранее этот показатель был 31,9 %.

На сегодняшний день в стационаре находятся 589 коронавирусных больных, 557 из которых – в состоянии средней тяжести, 22 в тяжелом состоянии и еще за жизнь 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано две смерти больных коронавирусом и 301 заразившийся опасным вирусом.

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