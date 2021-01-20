Количество свободных рабочих мест в Карелии резко выросло к концу 2020 года

Количество вакансий в Карелии, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы HeadHunter, в декабре 2020 года выросло на 61% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами HeadHunter.

Больше всего число вакансий выросло в сферах "Рабочий персонал" (на 80%), "Маркетинг, реклама и PR" (71%), "Административный персонал" (62%).

В декабре в топ вакансий вошли специалисты в сфере продаж (продавцы, кассиры, работники торгового зала, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и др.), рабочий персонал и работники из медицинской сферы, представители транспортной сферы, а также студенты и соискатели без опыта работы.

Как рост числа вакансий отразился на уровне конкуренции за рабочие места, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".