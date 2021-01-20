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Количество свободных рабочих мест в Карелии резко выросло к концу 2020 года

Новости. Общество
15:44, 21 Января 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Количество вакансий в Карелии, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы HeadHunter, в декабре 2020 года выросло на 61% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами HeadHunter.

Больше всего число вакансий выросло в сферах "Рабочий персонал" (на 80%), "Маркетинг, реклама и PR" (71%), "Административный персонал" (62%).

В декабре в топ вакансий вошли специалисты в сфере продаж (продавцы, кассиры, работники торгового зала, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и др.), рабочий персонал и работники из медицинской сферы, представители транспортной сферы, а также студенты и соискатели без опыта работы.

Как рост числа вакансий отразился на уровне конкуренции за рабочие места, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2021-01-21 16:07:31
К количеству вакансий надо еШо, самое ценное, количество денег и статус работодателя! У частника в магазе желающих работать мало, правильно думаю?
театральный критик
2021-01-21 15:59:05
агрекалчнутые всё равно работать не будут. Не умеют и не хотят. Хотят в своем сарае бродского читать и ручонками жестикулировать
Гость
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