Количество терминалов для оплаты картами в Карелии за год выросло вдвое

Количество электронных терминалов для оплаты банковскими картами товаров и услуг в торгово-сервисных точках на территории Карелии увеличилось в 2018 году почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

По состоянию на 1 января 2019 года в Карелии насчитывалось 18,1 тысяч терминалов для оплаты товаров и услуг банковскими картами.

Из этого количества 10,5 тысяч терминалов установлено в Петрозаводске. Среди других городов Карелии по количеству терминалов лидируют Костомукша, Кондопога, Сортавала, Сегежа, Медвежьегорск.

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