Количество заразившихся COVID-19 в Карелии увеличивается: за сутки зафиксировано 238 случаев

Всего в Карелии зарегистрированы 83 637 инфицированных коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 1 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 83637 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 238 инфицированных, из них непривитых — 227 (96,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 713 пациентов, в состоянии средней тяжести — 621 человек, в тяжёлом — 89 (из них непривитых — 88).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 78881 человек, за последние сутки — 217.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1083 человек.