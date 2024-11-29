Коляска выкатилась на проезжую часть в Петрозаводске

Инцидент попал в объектив видеорегистратора в автомобиле.

Коляска неожиданно выехала на проезжую часть в карельской столице. Инцидент произошел на пешеходном переходе недалеко у популярного торгового центра на Древлянке. Видео опубликовали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Авто поста написал, что коляска, вероятно была пустая. Водитель вовремя среагировал и притормозил. Судя по кадрам видеорегистратора, видимость вечером очень плохая на дорогах.

По кадрам видеозаписи уличной камеры «Ситилинк» видно, что коляску вез горожанин, который потом отпустил ее и она покатилась на дорогу.