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Новости. Общество
10:18, 13 Сентября 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Коллегия судей Карелии объявила о двух вакансиях

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Открыты вакансии судей в Верховный суд Карелии и в Петрозаводский городской суд, сообщили на сайте коллегии.

Квалификационная коллегия судей Карелии объявляет об открытии следующих вакантных должностей:

- судьи Верховного суда Карелии;

- судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, 33, 6 этаж, каб. 7.

Последний день приема документов –11 октября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

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