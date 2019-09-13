Коллегия судей Карелии объявила о двух вакансиях

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Открыты вакансии судей в Верховный суд Карелии и в Петрозаводский городской суд, сообщили на сайте коллегии.
Квалификационная коллегия судей Карелии объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
- судьи Верховного суда Карелии;
- судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, 33, 6 этаж, каб. 7.
Последний день приема документов –11 октября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
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