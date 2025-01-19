Коллектив из Карелии стал призером танцевального фестиваля в Москве

Костомукшский коллектив Jet Set блеснул на танцевальном фестивале в Москве.

Танцевальный коллектив Jet Set из Костомукши ярко заявил о себе на фестивале United Dance Open, прошедшем в Москве 18–19 января, сообщили в группе газеты «Новости Костомукши».

В первый день фестиваля участники, съехавшиеся со всей России, посетили мастер-классы от танцоров из Южной Кореи и Японии. В этот же день развернулись жаркие баттлы, которые принесли первые победы команде Jet Set.

Как сообщается, второе место в одиночном баттле заняла Милана Проняева, а третье место в парном баттле — Дарья Щипанова и Ксения Шустова. А второй день фестиваля стал триумфальным для всего коллектива Jet Set. Девушки заняли II место в командном зачете.