Колонии Карелии продали мебель, белье и светильники на 284 млн рублей

Исправительные учреждения республики в 2020 году получили объем доходов, который превысил показатели предыдущего года на 64 млн рублей.

Объем полученных доходов от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг учреждениями УФСИН России по Карелии за 2020 год превысил 284 млн рублей. Этот показатель больше результата 2019 года на 64 млн рублей, информирует УФСИН по республике.

"Данный результат стал возможен за счет увеличения численности привлеченных к оплачиваемому труду осужденных, а также благодаря продвижению доступных по цене качественных товаров на рынок, потребителями которых стали государственные и коммерческие заказчики. Так, объем выполненного государственного и муниципального заказа в 2020 году составил 100 млн руб. Востребованными были все виды выпускаемой продукции (мебель, мягкий инвентарь, светодиодные светильники, металлоизделия, услуги автосервиса)", - говорится в сообщении УФСИН.

По оценке руководства УФСИН, деловые связи с органами власти региона дают возможность для создания дополнительных рабочих мест и трудоустройства в 2021 году дополнительного количества осужденных. Это позволит им получать рабочие специальности; иметь заработную плату, из которой оплачивать расходы на свое содержание, имеющиеся исковые требования в адрес потерпевших и государства, а также помогать своим семьям, заявляют в УФСИН.

Ранее сообщалось, что более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.