Колыхматова о семейной жизни: «Счастье любит тишину»

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова ответила на вопрос «А мужик-то есть у нее?»

Глава столицы Карелии Инна Колыхматова дала большое интервью нашим коллегам из «Карелия Online». В частности, журналистов интересовали подробности из личной жизни градоначальницы.



«Есть хорошее выражение — счастье любит тишину, - ответила Колыхматова. - Я все-таки придерживаюсь того, что вся общественная жизнь, конечно, должна быть на виду. Мы должны говорить о том, что из себя представляет мэр, чем увлекается. Все, что касается семьи, могу только сказать, что она у меня большая, и выросла я в большой семье, поэтому отношения внутри нее для меня ценны. У женщины должно быть женское счастье, это очень важный момент».



Напомним, ранее мы писали о категоричных заявлениях главы Петрозаводска насчет транспортной реформы, а также о ее увлечении боксом.