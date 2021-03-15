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Командир МКС показал, как выглядит из космоса Онежское озеро в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 16 Марта 2021
фото: Роскосмос / ВК
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В соцсети Роскосмоса опубликовано уникальное фото покрытого льдом Онего.

Командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков, сделал снимок Онежского озера из космоса. Фотография размещена в паблике Роскосмоса.

"Чем могут гордиться жители Карелии, так это по-настоящему таинственной и первозданной красотой природы. Бескрайние озера, сосновые боры, старинные деревни и богатый животный мир. На фотографии командира МКС, космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова – Онежское озеро, покрытое льдом, второй по величине пресноводный водоём в Европе. Неземная красота!", - гласит текст поста.

Ранее космонавт Иван Вагнер присылал к 100-летию Карелии фото Петрозаводска из космоса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-16 08:00:57
А че? Дырки законопатили, американской тушенки поели, можно и пофоткать.
Juniper59
2021-03-16 07:52:24
Сосновые боры и старинные деревни?
Ну, из космоса оно красивенько, конечно. Но оттуда вообще всё прекрасно, главное - ближе нечаянно не подлететь, чтобы идиллия не закончилась.
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