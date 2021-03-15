Командир МКС показал, как выглядит из космоса Онежское озеро в Карелии (ФОТО)

В соцсети Роскосмоса опубликовано уникальное фото покрытого льдом Онего.
Командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков, сделал снимок Онежского озера из космоса. Фотография размещена в паблике Роскосмоса.
"Чем могут гордиться жители Карелии, так это по-настоящему таинственной и первозданной красотой природы. Бескрайние озера, сосновые боры, старинные деревни и богатый животный мир. На фотографии командира МКС, космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова – Онежское озеро, покрытое льдом, второй по величине пресноводный водоём в Европе. Неземная красота!", - гласит текст поста.
Ранее космонавт Иван Вагнер присылал к 100-летию Карелии фото Петрозаводска из космоса.
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