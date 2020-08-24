Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Пудожском районе (ФОТО)
24.08.2020 18:34
За сутки общее число смертей в Карелии от коронавируса увеличилось до 27
Сегодня 09:03
Глава Петрозаводска запрещает предпринимателям устанавливать вывески, уродующие город (ФОТО) 9
Сегодня 12:45
Не к рукам 1
Сегодня 15:29
Районы Карелии проверили на радиацию 1
24.08.2020 18:20

Командующий ЗВО распорядился продезинфицировать президентское кадетское училище Карелии

Новости. Общество
16:21, 25 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание подразделениям радиационной, химической и биологической защиты о проведении специальной обработки военных вузов и довузовских учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие проведут дезинфекцию территории и объектов учебно-материальной базы для противодействия распространения вирусных инфекций в преддверии начала учебного года перед прибытием учащихся. Всего будет обработано 29 военных вузов, Суворовских военных и Президентских кадетских училищ, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Ярославской областях и в Карелии.

Для спецобработки военнослужащие применят дезинфицирующий раствор, войсковые комплекты ДКВ-1К и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:29
Тема недели
Не к рукам 1
В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Сегодня 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»