Командующий ЗВО распорядился продезинфицировать президентское кадетское училище Карелии

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание подразделениям радиационной, химической и биологической защиты о проведении специальной обработки военных вузов и довузовских учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие проведут дезинфекцию территории и объектов учебно-материальной базы для противодействия распространения вирусных инфекций в преддверии начала учебного года перед прибытием учащихся. Всего будет обработано 29 военных вузов, Суворовских военных и Президентских кадетских училищ, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Ярославской областях и в Карелии.



Для спецобработки военнослужащие применят дезинфицирующий раствор, войсковые комплекты ДКВ-1К и авторазливочные станции АРС-14КМ.