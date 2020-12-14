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"Комар-тракторист" из Петрозаводска уступил "Динозавру" из Псковской области в конкурсе необычных скульптур

Новости. Общество
12:30, 15 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Стали известны победители конкурса самых необычных скульптур.

Накануне завершилось народное голосование за финалистов конкурса среди самых необычных памятников. "Комар-тракторист" Александра Кима стал вторым в восьмом раунде, уступив лишь "Динозавру" из Псковской области. А на четвертой позиции оказалась также композиция из Петрозаводска "Что раньше?". На этом участие петрозаводских скульптур в конкурсе закончилось.

Напомним, в восьмом раунде голосования туристического проекта-конкурса с нашими скульптурами конкурировали памятники "Коту Семену" (Мурманск), "Сене Малине" (Архангельская область), "Бабушке" (Ленинградская область), известный петербургский "Чижик-Пыжик", а также памятники "Барону Мюнхаузену" (Калининградская область), "Самоизоляции" (Санкт-Петербург), "Семейству Мойдодыров" (Новгородская область) и скульптура динозавра (Псковская область).

Всероссийский конкурс "скульпТУТУра" по определению самой необычной скульптуры страны состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом, по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов.  

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Комментарии

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Предводитель команчей
2020-12-15 13:33:09
Бледнолиций убил трактор.
Off
2020-12-15 12:51:50
Интересно ,что они курят ? )))
театральный критик
2020-12-15 13:09:26
Off, латентный, тебе видней что вы там в агрекалчнутом сарае курите.
zanoza
2020-12-15 12:45:27
О времена, о нравы! :)
кир
2020-12-15 12:45:19
Полная фигня.
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