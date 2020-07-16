Кометы из Петрозаводска в Сенную Губу пойдут не раньше августа

Социальные рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа" откроют в последний месяц лета.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились читатели, обеспокоенные отсутствием в эту навигацию пассажирских перевозок водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа". Люди не могут добраться до своих домов и дачных участков на скоростных "Кометах".

В Минтрансе Карелии объяснили задержку открытия социальных рейсов эпидемиологической ситуацией. Из-за коронавируса сроки всех процедур были сдвинуты.

"Сейчас проводятся конкурсные процедуры, по результатам которых будет выбран перевозчик. Надеемся, что с августа социальные рейсы по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа" будут открыты", – заявили в Минтрансе Карелии.

Напомним, автовокзал Петрозаводска отменил с 17 июля четыре автобусных рейса.