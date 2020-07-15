Автовокзал Петрозаводска отменил 17 июля четыре автобусных рейса

Расписание пригородных и междугородных рейсов 17 июля изменится, сообщается на сайте "Карелавтотранса".

Изменяются рейсы:

- № 122 "Вилга" в 16:45 (обратно в 17:25) будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО,

- № 122 "Вилга" в 19:30 (обратно в 20:05) ПЕРЕНОСИТСЯ на 19:00 (обратно в 19:40),

- № 135 "Киндасово" в 11:30 по пт, сб, вс ПЕРЕНОСИТСЯ на 12:00 (обратно в 13:35)

- № 135 "Киндасово" в 16:45 по пятницам ПЕРЕНОСИТСЯ на 20:00 (обратно в 21:30)

- № 121 "ст. Деревянка" в 9.05 и 19.05 будут осуществляться С ЗАЕЗДОМ на 31 км (Сосновый Бор). Отправление из Соснового бора в 10:05 и 20:05, со ст.Деревянка в 10:25 и 20:25 ежедневно.

- № 606 "Кинелахта/Савиново" в 13:15 ПЕРЕНОСИТСЯ на 10:15 (из Кинелахты пт.14:00, вс.13:00, из Савиново пт.12:15, вс.14:30)

- № 604 из Верхних Важин в 19:30 по пт,вс ПЕРЕНОСИТСЯ на 19:

- № 519 "Олонец" в 18:15 будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО (из Олонца в 13:10)

- № 519 "Олонец" в 19:30 будет выполняться КРОМЕ СУББОТЫ (из Олонца в 16:50)



Отменяются рейсы:

- № 114 "Сосновый Бор, 31 км" в 10:30 и 17:00,

- № 610 "Савиново/Ведлозеро" в 6:30 (пн, пт) и 13:15 (пн.)

- № 135 "Киндасово" в 16:45 по сб. и вс.

- № 519 "Олонец" в 18:45 кроме вс.