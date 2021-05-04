Комфортная среда в Петрозаводске: как и за что голосовать

Организаторы рассказали о первых двух проектах, участвующих в голосовании.

26 апреля в России стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». От Петрозаводска в нем участвуют 14 объектов, семь из которых — те, что получат больше всего голосов, — благоустроят уже в следующем году.

Кукковский сквер

Кукковский сквер находится рядом с домом № 3 по улице Генерала Фролова. Сейчас это небольшая зеленая зона без особого благоустройства, где местные жители любят выгуливать собак.

Изначально городская администрация предлагала установить рядом со сквером, со стороны улицы Фролова, детскую площадку с игровым оборудованием. Однако, узнав об этом, жители окрестных домов с мнением мэрии не согласились и предложили альтернативный вариант: направить деньги на дальнейшее благоустройство сквера (проложить удобные дорожки, высадить новые деревья), а детскую площадку поставить во дворах, рассказывает куратор проекта, исполнительный директор ОРЭС-Петрозаводск Александр Болдырев.

«Всего за несколько дней инициативная группа собрала около 300 подписей жителей Кукковки под обращением с призывом изменить планы благоустройства территории, — говорит Болдырев. — Это обращение мы передали в администрацию Петрозаводска, и заместитель главы города Андрей Бекелев заверил нас, что мэрия обязательно учтет мнение жителей».

Если проект благоустройства Кукковского сквера попадет по итогам голосования в первую семерку, городские власти готовы реализовать его так, как предложат жители близлежащих домов, отмечает куратор.

Проект помогает курировать депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец. По его словам, жители Кукковки уже добились главного: власти Петрозаводска их услышали и пообещали благоустраивать сквер только с учетом их мнения.

«Теперь самое важное — чтобы проект набрал достаточно голосов. Мы верим в его успех и в ближайшее время встретимся с жителями, чтобы обсудить детали предстоящего благоустройства».

Аллея Алексея Сиверикова

Алексей Хейфец курирует еще один объект, выставленный на голосование, — аллею Алексея Сиверикова на Древлянке. На аллее, расположенной между бульваром Интернационалистов и Лесным проспектом, мэрия предлагает установить детскую площадку и спортивные тренажеры.

Однако решать, как именно должна выглядеть территория после благоустройства, здесь тоже должны сами местные жители, подчеркивает Хейфец. 3 мая кураторы проекта встретились с жителями Древлянки, чтобы обсудить, какие объекты они хотят увидеть на аллее в следующем году.

«На встрече мы выяснили, каким должно быть благоустройство аллеи Алексея Сиверикова по мнению жителей. Люди предлагали разные варианты: детская площадка с горкой, песочницей, качелями и так далее, спортивные тренажеры, уличное освещение. Важным было замечание не трогать при благоустройстве неаварийные деревья, — говорит куратор проекта, директор ООО „Рыботорговая сеть“ Виталий Марков. — Думаю, в результате у нас получилось прийти к компромиссу, устроившему всех участников встречи: нужно и детское игровое оборудование, и спорт, и фонари. Все предложения жителей обязательно передадим специалистам городской администрации и проконтролируем, чтобы их учли при реализации проекта».

Инициативная группа продолжит работать над тем, чтобы за проект проголосовало как можно больше людей, обещает Алексей Хейфец.

«Если аллея проходит в числе семи выигравших, будем согласовывать с жителями уже конкретный эскизный проект — какие тренажеры, как их поставить. Совершенно справедливо люди говорят, что [при благоустройстве] нужно сохранить зеленые насаждения, деревья. Постараемся всё учесть в конечном проекте и дальше, по мере его реализации, будем контролировать исполнение», — добавляет депутат.

Голосование продлится до 30 мая, в 2022 году власти обещают реализовать семь проектов, набравших наибольшее число голосов. Проголосовать за понравившийся проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно лишь пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или через профиль на госуслугах (это нужно, чтобы один человек не мог проголосовать больше одного раза).

Проголосовать — значит решить, каким станет ваш район и весь наш город завтра. Не оставайтесь в стороне!